Centenas de pessoas em silêncio concentraram-se hoje em Bilbau, para expressar repúdio pelos incidentes violentos ocorridos por ocasião do jogo Athletic-Spartak Moscovo, para a Liga Europa de futebol, e que provocaram a morte de um polícia.

A concentração, convocada pelo município de Bilbau, decorreu em frente à câmara e contou com a presença de representantes de todas as instituições bascas, o presidente do Athletic, Josu Urrutia, e vários agentes da Polícia basca.

Depois de expressar as condolências aos parentes do polícia falecido, o presidente da câmara de Bilbau, Juan María Aburto, pediu aos clubes de futebol e à UEFA uma reflexão para “tomar medidas” que permitam desmascarar os responsáveis pela violência neste desporto.

O presidente do Athletic, Josu Urrutia, adiantou que o clube tomará medidas se constatar que algum dos seus sócios “não teve um comportamento adequado” e que, de alguma forma, esteve envolvido nos incidentes com apoiantes da equipa russa.

Entretanto, a porta-voz da força politica Unidos Podemos, Irene Montero, solicitou à UEFA e aos clubes de futebol que tomem medidas para evitar que, no futuro, incidentes violentos como os verificados quinta-feira se repitam.

"Deve-se dizer enfaticamente que a violência não deve e não pode estar acomodada no desporto e as instituições desportivas devem tomar medidas sobre o assunto”, disse Irene Montero, que atribuiu este tipo de incidentes a grupos organizados de extrema-direita.

Por seu lado, o grupo parlamentar socialista solicitou a comparência do ministro da Educação, Cultura e Desporto, Íñigo Méndez de Vigo, no Senado, para o confrontar com os incidentes de quinta-feira, em Bilbau,

O PSOE “rejeita e condena os atos violentos que ocorreram nas proximidades do estádio de San Mamés” e pede ao porta-voz do governo para esclarecer “se o executivo espanhol solicitará explicações à UEFA, a entidade responsável pelo futebol Europeu".

O polícia da Ertzaintza (corpo de polícia basca), de 51 anos, que integrava o dispositivo de segurança do encontro, sofreu um enfarte na altura em que decorriam os confrontos, tendo sido transportado para o hospital de Basurto, onde viria a falecer.

Os incidentes entre adeptos do Athletic Bilbau e do Spartak de Moscovo, antes do jogo de quinta-feira da Liga Europa, no Estádio de San Mamés, provocaram ainda ferimentos em quatro pessoas.

A UEFA condenou logo na quinta-feira os incidentes e lamentou a morte do agente policial, sendo hoje seguida pela FIFA, que, no entanto, mantém “total confiança nos acordos estabelecidos com as autoridades russas” com vista a assegurar as condições de segurança no Mundial2018.

A Liga espanhola também pediu que seja observado um minuto de silêncio em todos os jogos que se disputem no próximo fim de semana, em memória do agente falecido na quinta-feira.