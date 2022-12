A polícia de choque belga teve de intervir nas ruas de Bruxelas para dispersar a multidão usando canhões de água e gás lacrimogéneo, de acordo com a AFP. Ainda em Bruxelas, um adepto teve de retirar a bandeira da França da janela depois dos protestos dos adeptos marroquinos.

Em Paris, a passagem dos gauleses à final do Mundial 2022 foi comemorada por milhares de adeptos na Avenida dos Campos Elísios, no coração da cidade. Os festejos dos 'Blues' começaram antes do fim do jogo, quando a França vencia Marrocos por 2 a 0.

Temendo que os atos de vandalismo – que aconteceram depois do Marrocos-Portugal, no sábado –, se repitam, o ministro do Interior francês deu ordem para o reforço do dispositivo de segurança que está agora colocado em vários pontos do país com 10 mil agentes da polícia.

Metade está na capital francesa e a outra metade distribuída pelo resto do território.

Logo após o jogo da meia-final do Mundial do Qatar entre a França e Marrocos, as preocupações focaram-se na Avenida dos Campos Elísios, centro de todas as celebrações em Paris.

A França, campeã em título, qualificou-se para a final do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com a Argentina, ao vencer Marrocos por 2-0, na segunda meia-final, em Al Khor, no Qatar.

A seleção marroquina fez história neste mundial ao ser a primeira nação africana a chegar a uma meia final de um campeonato mundial de futebol.

Estima-se que perto de um milhão de marroquinos vivem na França. Muitos têm dupla nacionalidade. Esta é considerada a segunda maior comunidade estrangeira em França, logo a seguir aos argelinos e sendo mais numerosa que os portugueses.

*com AFP e Lusa