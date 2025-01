O órgão disciplinar decidiu instaurar o processo ao internacional espanhol, “na sequência de notícias divulgadas na comunicação social”, por factos que “não se encontram descritos nos relatórios oficiais de jogo (relatório de árbitro e relatório de delegado)”.

Após o final do encontro, disputado no domingo, o avançado espanhol protestou com a equipa de arbitragem, liderada por Fábio Veríssimo, e acabou por ver o cartão vermelho direto.

Pelas imagens televisivas foi possível ver que Samu, depois de ser afastado por companheiros de equipa, acabou por dar um soco no painel publicitário da zona de entrevistas rápidas.

O FC Porto perdeu por 3-1 em Barcelos, com o terceiro golo do Gil Vicente a surgir na marcação de uma grande penalidade, após intervenção do videoárbitro, que anulou o golo do empate ao FC Porto para punir uma falta na área dos ‘dragões’.