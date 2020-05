“O denominado Estádio Giuseppe Meazza [vulgo San Siro], não tem interesse cultural e, portanto, está excluído das disposições de proteção”, refere um relatório da comissão regional, que depende do Ministério da Cultura italiano.

Essa posição abre a porta para o projeto dos seus dois clubes residentes, o AC Milan e o Inter Milão, que querem derrubar o histórico San Siro, para construir, no mesmo local, situado a oeste de Milão, um novo estádio com 60.000 lugares.

Como o projeto levantou dúvidas, o conselho municipal solicitou um parecer sobre a demolição de San Siro, que durante anos foi considerado o maior estádio do mundo, com capacidade para 140 mil espetadores, à comissão regional responsável pelo património.

O relatório justifica a não qualificação de imóvel cultural com as transformações que tem recebido desde a sua construção, em 1926, nomeadamente no que toca ao seu redimensionamento, que fizeram com que restasse apenas uma parte do original.