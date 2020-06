“A proposta que vamos fazer à assembleia plenária é que mantenhamos o nosso mandato até à realização dos Jogos e, depois, façamos as eleições”, frisou o dirigente olímpico, acrescentando que, para isso, terá de ser feita “uma prorrogação, que só a assembleia plenária pode fazer, com 75% dos votos presentes, porque é uma alteração ao regime estatutário”.

A adequação dos mandatos dos dirigentes das federações nacionais ao ciclo olímpico, tendo em conta o adiamento de Tóquio2020, já tinha sido aprovada pelo Governo, em 23 de abril, numa regulamentação que exclui o organismo olímpico, que está dependente dos estatutos do COP e da Carta Olímpica.

Outro dos 10 pontos da ordem de trabalhos da assembleia plenária do COP de dia 25 vai ser ainda a apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas de 2019 e o Plano de Atividades e o Orçamento retificativo de 2020.

“A discussão sobre o Relatório e Contas do ano passado já estava prevista para março e não se realizou e aproveitamos para apresentar o Orçamento retificativo, porque, com o adiamento dos Jogos e a alteração do quadro económico-financeiro, quer do ponto de vista das receitas, quer do ponto de vista das despesas, deixou de fazer sentido o documento que tínhamos aprovado para 2020″, concluiu Constantino.