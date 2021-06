Numa quinta e última ronda do agrupamento em que o Uruguai superou o Paraguai por 1-0, para acabar no segundo posto, a figura foi Lionel Messi, que celebrou a internacionalização 148 – contra 147 de Javier Mascherano - com dois golos e uma assistência.

O ‘capitão’ da formação ‘albi-celeste’ fez o passe, por cima da defesa contrária, para o primeiro golo do encontro, apontado por Alejandro ‘Papu’ Gómez, aos seis minutos, com um remate violente de pé esquerdo sem deixar a bola cair no relvado.

Aos 33 minutos, Papu Gómez foi carregado na área por Diego Bejarano e, na transformação do respetivo castigo máximo, Lionel Messi enganou Lampe e colocou a Argentina a vencer por 2-0, com um remate colocado que entrou junto ao poste esquerdo.

Ainda na primeira parte, Messi chegou ao ‘bis’, desta vez com um bonito ‘chapéu’ a Lampe, depois de aparecer isolado à entrada da área boliviana, servido por Sergio ‘Kun’ Agüero.

Com os dois tentos, o jogador do FC Barcelona isolou-se na tabela dos marcadores da edição 2021 da Copa América, com três golos, para um total de 75 pela Argentina, aos quais acrescenta 42 assistências.

Na segunda metade, Erwin Saavedra ainda reduziu, aos 60 minutos, assistido por Leonel Justiniano, mas a Argentina repôs rapidamente três golos de vantagem, numa jogada de insistência concluída por Lautaro Martínez, aos 65.

Até ao final, os comandados de Lionel Scaloni acumularam e desperdiçaram oportunidades suficientes para construir uma expressiva goleada.

No outro jogo, o Uruguai, que partiu do quarto lugar do agrupamento, subiu a segundo, ao vencer o Paraguai, que caiu para o terceiro, por 1-0.

Um penálti de Edinson Cavani, para o seu golo 53 com a camisola da seleção ‘celeste’, aos 21 minutos, foi suficiente para os uruguaios vencerem, num jogo que dominaram totalmente, mas em que somaram ocasiões desperdiçadas.

Nos quartos de final, a Argentina defronta o Equador, o Uruguai mede forças com a Colômbia, o Paraguai enfrenta o Peru e o Chile joga com o anfitrião Brasil.