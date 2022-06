Um golo de Gustavo Mantuan, aos 34 minutos, marcou o golo do conjunto paulista, que passou por vários ‘calafrios’ na fase final do encontro, face à pressão do adversário, mas conseguiu segurar o triunfo.

Após três empates seguidos, o ‘timão’ voltou a vencer no campeonato, isolando-se provisoriamente no primeiro lugar, com 18 pontos, mais três do que o rival Palmeiras, segundo classificado, e o Atlético Mineiro, terceiro.

A formação comandada por Abel Ferreira recebe hoje o emblema de Minas Gerais, a partir das 20:00 (hora de Lisboa).

À mesma hora, o Flamengo, treinado por Paulo Sousa, recebe o Fortaleza, no Estádio Maracanã. Os cariocas ocupam o 10.º lugar, com 12 pontos.