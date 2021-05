De acordo com o sítio do FC Porto, o internacional mexicano Corona “contraiu uma rotura muscular na perna esquerda” e juntou-se no boletim clínico ao guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, que fez treino integrado condicionado.

Os portistas, que deram hoje início à preparação para o clássico com o Benfica, não adiantam o tempo de paragem estimado para Corona, que deixou o relvado do Dragão a coxear, decorridos os primeiros minutos do jogo de sexta-feira com o Famalicão.

O FC Porto regressa aos treinos na segunda-feira, no Olival, dando continuidade à preparação do jogo de quinta-feira com o Benfica, n o estádio da Luz, pelas 18:30, para a 31.ª jornada da liga.

FC Porto e Benfica, respetivamente segundo e terceiro classificados, encontram-se separados por quatro pontos na tabela classificativa, quando faltam disputar quatro jogos (12 pontos), até ao final do campeonato.