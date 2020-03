Segundo a imprensa espanhola, Sanz, de 76 anos, foi internado hoje após vários dias com febre, e ainda que não haja resultados dos testes a que foi submetido, os médicos já fizeram saber que se trata de um caso positivo da Covid-19 com 99 por cento de possibilidades.

Lorenzo Sanz foi presidente do Real Madrid entre 1995 e 2000, tendo sido sucedido no cargo pelo atual presidente, Florentino Pérez.

O seu filho Lorenzo escreveu no ‘twitter' acerca da situação do pai: "Estou sensibilizado pelas mensagens de carinho que todos vocês me têm enviado. Estou certo de que o meu pai vai sair desta. Obrigado a todos, mais uma vez".

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.