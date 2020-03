“O impacto da paragem tem diferentes amplitudes e há que diferenciar as equipas com cerca de 50/60 jogos das que levam entre 30 e 40. Naturalmente, uma equipa com menos competição deverá sentir um pouco mais isso, mas falamos de jogadores profissionais, que trabalham há muito tempo e não perdem em poucos dias aquilo que adquiriram ao longo dos anos”, observou à agência Lusa o antigo adjunto de Benfica e Sporting.

Grande parte dos futebolistas tem cumprido planos individuais de treino em casa, procurando atenuar a “diminuição da capacidade de rendimento”, em consonância com as medidas governamentais de contingência, que antecederam o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na quarta-feira.

“Os treinadores querem que os jogadores estejam em retiro e mantenham uma determinada rotina de esforço. Claro que nada tem a ver com o a intensidade do treino coletivo, mas os atletas correm, fazem flexibilidade, alongamentos ou trabalho com pesos e dispõem de um conjunto de instrumentos para se manterem ativos”, detalhou.

À falta de “espaços suficientes para treinar individualmente com bola”, Jorge Castelo lembra que as bicicletas ergométricas e as passadeiras de corrida incentivam alguma exigência física à distância, sob pena de os jogadores se “sentirem mal quando deixam de ter essa rotina”, enquanto lidam com restrições sociais e ajustes alimentares.