"Mal conseguia andar, lembrei-me do que tinha sentido quando escalei o Kilimanjaro", afirmou o treinador da equipa que segue no terceiro lugar do campeonato inglês de futebol.

Rogers escalou o Kilimanjaro, montanha mais alta de África, com 5.865 metros, em 2011, integrado numa missão de caridade. "Quanto mais se subia, mais se sofria para se aclimatar e mais difícil era respirar", recorda.

Logo que o campeonato parou, e poucos dias depois do treinador do Arsenal, Mikel Arteta, ter dado positivo, Rodgers manifestou os primeiros sintomas.

A paragem deu-se a 13 de março, um dia antes de o Leicester dever jogar contra o Watford, e logo nesses dias que se seguiram o técnico começou a sentir-se "muito mal".

"Durante três semanas não tive nem olfato nem paladar. Estava sem forças e a minha mulher também ficou assim", explicou o treinador. "Ambos fomos testados e em ambos o vírus foi detetado".

"A primeira vez que tentei correr, depois disso, era difícil fazer dez jardas [cerca de nove metros] que fosse", recordou Rodgers, agora totalmente recuperado e considerado curado, após três testes negativos.

A Premier League anunciou na quinta-feira que o campeonato regressa a 17 de junho, com a disputa de dois jogos em atraso.

O Leicester segue em terceiro, atrás de Liverpool e Manchester City, a nove jornadas do fim.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.

O último balanço no Reino Unido assinalava 271.222 casos positivos e 38.161 mortos, o que coloca o país como o quinto mais atingido a nível mundial.