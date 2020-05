“As autarquias de Porto, Matosinhos e Viseu e a Unipublic, a organizadora da La Vuelta 2020, anunciam que, atendendo à imprevisibilidade da pandemia da covid-19 e às alterações impostas pelo calendário internacional de ciclismo, está cancelada a vinda da Volta a Espanha a Portugal”, referem as autarquias em comunicado.

Assim, não se realizará em Portugal a etapa cuja chegada estava prevista para o Porto e Matosinhos, nem a etapa que se iria iniciar em Viseu.

“Para as três cidades e para a Unipublic, só faria sentido a La Vuelta visitar Portugal num clima de festa e segurança que não será possível garantir em 2020”, acrescenta.

A etapa com chegada ao Porto, tinha o seu início em Mós, na Galiza, enquanto a etapa seguinte partia de Viseu para Ciudad Rodrigo, em Salamanca.

Fica assim adiado o regresso da Vuelta a território português, depois de ter começado em Lisboa em 1997, com uma ligação ao Autódromo do Estoril. Seguiu-se a ligação de Évora a Vilamoura, com a despedida de Portugal a acontecer na terceira etapa, que começou em Loulé e terminou em Huelva, já em Espanha.

A organização da Volta a Espanha confirmou que chegou a acordo com as autarquias e que a edição deste ano da competição não vai passar por Portugal.

“Isto significa que a 15.ª etapa, que tinha o seu fim entre o Porto e Matosinhos, bem como a 16.ª etapa, com a sua partida de Viseu, vão ter os seus itinerários alterados. As alternativas para substituir Porto, Matosinhos e Viseu já foram aprovadas”, explica a organização, salientando que as novas etapas serão anunciadas nas próximas semanas.

A edição de 2020 da Volta a Espanha já tinha sido encurtada para 18 etapas, depois de ter sido cancelada a partida dos Países Baixos, devido à pandemia de covid-19, bem como outras duas etapas, em Utrecht e Brabante do Norte.

O evento de 18 etapas estava previsto para decorrer de 14 de agosto a 6 de setembro, contudo, devido à pandemia foi alterado, como todo o calendário internacional, disputando-se agora entre 20 de outubro a 08 de novembro, com partida do País Basco.