“Sou muito pragmático. Só acredito que cancelem ou que alterem as datas com a decisão tomada. Até lá, a decisão do COI e do comité organizador é de manter. Por isso, temos de tentar procurar treinar o melhor possível, para poder chegar aos Jogos Olímpicos na melhor forma possível”, afirmou.

Fernando Pimenta tinha planeado competir no campeonato nacional de fundo, em Mirandela, este fim de semana, bem como na Taça do Mundo de canoagem, em Racice, na República Checa, mas as duas provas foram canceladas.

A pandemia de Covid-19 tem obrigado a alguns cuidados extra, que Fernando Pimenta já seguia, mas redobrou a atenção e tem seguido todas as regras impostas.

“Já tinha cuidado com a higiene das mãos, por exemplo. Agora, muito mais. Redobrámos esses cuidados, redobrámos também a distância, seguimos as regras que estão impostas, pois queremos que nada aconteça, quer a nós, quer às outras pessoas. Todos os cuidados são poucos neste momento”, realçou.