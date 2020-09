O comunicado divulgado no sítio do clube na internet acrescenta que os testes de despistagem à covid-19 foram realizados hoje, na véspera do encontro frente ao Varzim, marcado para sexta-feira, às 17:00, em Chaves, para a segunda jornada da II Liga.

O grupo de trabalho dos transmontanos tem cinco casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, três jogadores - o guarda-redes Samu, o lateral João Reis e o médio Guzzo - e dois elementos da equipa técnica, Pedro Machado e Tiago Castro.

O encontro marcará a estreia dos flavienses esta temporada no segundo escalão, após o jogo Feirense-Chaves, agendado para 11 de setembro, ter sido adiado devido aos casos de covid-19 no plantel transmontano.

Em 11 de setembro, tinham sido divulgados pelo Desportivo de Chaves quatro infetados por covid-19, dois jogadores e dois elementos da equipa técnica.

O delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso, Gustavo Martins-Coelho, tinha explicado no domingo que toda a estrutura tinha sido colocada em isolamento na sexta-feira, decisão que tinha levado ao adiamento do Feirense-Chaves, encontro da primeira jornada da II Liga, que estava previsto para as 20:00 de sexta-feira.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte disse no sábado que o Desportivo de Chaves organizou um jantar convívio com o plantel e equipa técnica “em pleno período de infeciosidade dos casos confirmados identificados” de covid-19.

A ARS do Norte explicou que, após articulação das autoridades de saúde local, regional e nacional, foi decidida a “determinação de medidas cautelares que inviabilizavam a participação do referido clube no jogo do campeonato de futebol”.

Em 15 de setembro, o Desportivo de Chaves anunciou que, após nova ronda de testes, o lateral João Reis estava infetado com o novo coronavírus.

Além dos cinco elementos infetados com o novo coronavírus, há mais três em confinamento resultado da avaliação de risco realizada no fim de semana.

Nem a saúde pública local nem o clube divulgaram se os elementos em confinamento são jogadores ou pertencem à equipa técnica.