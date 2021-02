As instalações da Cidade do Futebol em Las Rozas (Madrid), sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), vão passar a funcionar como centro de vacinação contra a covid-19 para os cidadãos do noroeste da Comunidade de Madrid, anunciou esta terça-feira o órgão federativo.

O governo de Madrid aceitou a oferta do presidente da RFEF, Luis Rubiales, e as instalações tornar-se-ão um centro de vacinação para "imunizar os residentes de Madrid que vivem no noroeste da região contra o coronavírus". As negociações começaram na semana passada quando os funcionários da RFEF contactaram o Departamento de Saúde da Comunidade de Madrid para "apoiar e colaborar" na campanha de vacinação, uma proposta que foi aceite. As instalações em Las Rozas consistem em 120.000 metros quadrados, entre os quais se encontram os campos de treino das equipas nacionais seniores masculina e feminina, onde os árbitros treinam e são disputados jogos oficiais e amigáveis. Desta forma, a Cidade do Futebol juntar-se-á aos outros pontos de vacinação que o governo regional criou para imunizar a população, tais como os centros de saúde, o WiZink Center (pavilhão multiusos), o Wanda Metropolitano (estádio do Atlético Madrid) e o Palácio de Vistalegre.