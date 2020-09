A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte disse no sábado que o Desportivo de Chaves organizou um jantar convívio com o plantel e equipa técnica “em pleno período de infeciosidade dos casos confirmados identificados” de covid-19.

A ARS do Norte explicou que após articulação das autoridades de saúde local, regional e nacional, foi decidida a “determinação de medidas cautelares que inviabilizavam a participação do referido clube no jogo do campeonato de futebol”.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional defendeu no sábado que é “imperativo” manter a aplicação da orientação de que um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo das equipas, referindo que a competição não pode parar, após uma reunião de emergência com os médicos de todas as sociedades desportivas que integram as competições profissionais.

As conclusões do encontro vão ser apresentadas numa reunião entre a Liga e o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, agendada para a tarde de hoje [segunda-feira], onde será “reiterada a necessidade de implementação destas recomendações sob pena de serem colocadas em causa as competições profissionais futebol na época 2020-21”.

O delegado de saúde da USP do Alto Tâmega e Barroso esclareceu ainda que o trabalho da saúde pública é “defender a saúde da população” e também “prestar contas”.

“As pessoas têm o direito a saber que estamos cá para as defender, para defender os jogadores, pois pelas declarações que li parece que a Liga está mais preocupada em cumprir o calendário de jogos do que em proteger a saúde dos jogadores e das outras pessoas envolvidas”, frisou Gustavo Martins-Coelho.

“Estaremos aqui sempre para fazer no nosso trabalho o melhor que sabemos e com os recursos que temos e para prestar contas, pois não temos nada a esconder, não temos medo e temos a consciência tranquila”, assegurou.