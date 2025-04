A fossa das Marianas, localizada no oceano Pacífico a leste das Filipinas e que se estende por mais de 2.500 quilómetros, atinge uma profundidade de quase 11.000 metros na chamada Depressão Challenger.

Segundo um estudo publicado hoje na revista científica Nature, o primeiro grande estudo sobre a distribuição e o comportamento de pequenos detritos de plástico no mar, as profundezas do oceano transformaram-se em depósitos de microplástico, cujo impacto em grande escala é em grande medida desconhecido.

Uma das conclusões do trabalho é que a distribuição dos microplásticos no oceano depende do seu tamanho: os maiores (entre 100 e 5.000 micrómetros) ficam efetivamente presos no fundo devido à estratificação. Um micrómetro é uma milésima parte de milímetro.

No entanto, os microplásticos mais pequenos (inferiores a 100 micrómetros) diminuem gradualmente com a profundidade, e a sua distribuição no mar é mais uniforme e têm um tempo de vida mais longo na coluna de água do que o das partículas maiores.

Embora os microplásticos caiam no oceano há décadas, a maioria dos estudos sobre eles baseou-se em amostras recolhidas nos 50 centímetros superiores da superfície do mar.

Neste estudo, os investigadores analisaram pela primeira vez amostras a grandes profundidades provenientes de 1.885 estações de registo em todo o oceano global, entre 2014 e 2024, para avaliar as concentrações e os comportamentos dos microplásticos em profundidade.

Os resultados da análise são tão impressionantes quanto preocupantes: a fossa das Marianas assume a liderança, com 13.500 partículas de plástico por metro cúbico de água, a uma profundidade de 6.800 metros.

No Atlântico, são observadas mais de 1.100 partículas por metro cúbico a profundidades entre os 100 metros e os 270 metros e 600 partículas por metro cúbico a uma profundidade de 2.000 metros no Giro Subtropical do Pacífico Norte, um sistema de correntes oceânicas no norte do oceano Pacífico.

Os autores do estudo sublinham que a sua investigação põe em evidência a falta de metodologias normalizadas para compreender melhor a distribuição dos microplásticos no oceano.