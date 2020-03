“Os jogadores vão perder forma, rotinas e entrosamento”, admitiu Appleton, que concorda, no entanto, com Frederico Sousa no aspeto em que vai sempre ser necessária “uma nova pré-época” no caso de ser possível, nalgum momento, retomar a competição.

O centro do CDUL e da seleção portuguesa reconheceu que, durante esta paragem, não há muito mais a fazer do que “análise de vídeo”, apesar de no seu clube estarem a tentar arranjar formas alternativas para manter a forma.

“No sábado, fizemos um treino físico de grupo em casa, onde cada um colocou o telemóvel à sua frente e nos ligámos todos numa sala virtual, mas creio que daqui para a frente vai ser cada um por si, seguindo as indicações dos preparadores físicos”, revelou Appleton, de 26 anos.

É que apesar de acreditar que a situação em Portugal “não será igual a Itália”, o jogador do CDUL admite que o cenário será “relativamente parecido” e, quando a situação no país se agravar, ou se chegar mesmo a uma situação de quarentena absoluta, será “difícil conjugar horários” entre todos os colegas de equipa.

“Obviamente que isto compromete as competições, mas neste momento há coisas mais importantes em que pensar”, concluiu o capitão dos ‘lobos’.