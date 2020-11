De acordo com o comunicado divulgado hoje no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, apenas se realizarão os jogos agendados nas seguintes competições: Taça de Portugal, Campeonato de Portugal, I divisão feminina, I divisão masculina e feminina de futsal e Liga Revelação.

O Governo anunciou no sábado as medidas de contenção da pandemia da covid-19 para o novo período de estado de emergência, que vigorará entre as 00:00 de terça-feira, 24 de novembro, e as 23:59 de 8 de dezembro.

Em todo o território continental será proibido circular entre concelhos entre as 23:00 de 27 de novembro e as 05:00 de 02 de dezembro e entre as 23:00 de 04 de dezembro e as 23:59 de 8 de dezembro. Nas vésperas dos feriados não haverá aulas e a função pública terá tolerância de ponto.

Perante as novas medidas, o organismo federativo decidiu que os jogos dos escalões secundários de futebol feminino e futsal “não se realizarão e os clubes serão oportunamente informados das novas datas”.