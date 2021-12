O clube minhoto, contactado pela agência Lusa, não esclareceu, por agora, se vai pedir o adiamento do jogo de quarta-feira, em casa, com o Belenenses.

Entretanto, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, prevista para terça-feira, foi cancelada, já que o treinador Rui Pedro Silva é um dos infetados.

O Famalicão, no 16.° lugar, com 11 pontos, recebe esta quarta-feira o Belenenses SAD, 18.º e último classificado, com oito pontos, mas menos um jogo, às 17:00, numa partida da jornada 16 da I Liga portuguesa de futebol.