O FC Porto vai ainda suspender a venda de bilhetes para todos os eventos desportivos.

Extra competição desportiva, o clube vai encerrar ao público as piscinas do complexo de Campanhã, suspender as visitas ao Estádio do Dragão e adotar as recomendações da Direção-Geral da Saúde em todos os restantes espaços do clube.

“O FC Porto irá acompanhar a evolução diária dos acontecimentos e comunicar as atualizações a estas medidas”, referem os azuis e brancos em comunicado.

O futebol sénior continua a competir, com o líder do campeonato a visitar no domingo o Famalicão, em desafio que vai decorrer à porta fechada.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.