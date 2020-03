Num comunicado atribuído ao presidente, Noël le Graët, pode ler-se que a decisão recolhe o apoio da França, adversária de Portugal na fase final da prova, bem como a "adaptação dos formatos para as competições europeias".

"A decisão sábia e pragmática da UEFA torna possível lidar com urgência e prioridade de ação coletiva contra o novo coronavírus, enquanto torna possível considerar o término dos campeonatos nacionais profissionais e amadores, que assim podem ser prolongados. Todas as opções estão a ser estudadas para que possamos ser reativos quando as atividades normais puderem ser retomadas", declarou o dirigente.

A UEFA anunciou hoje que o Euro2020 foi adiado para 2021, com a seleção portuguesa a defender o título entre 11 de junho e 11 de julho do próximo ano, devido à pandemia de Covid-19.

A seleção nacional foi sorteada no Grupo F, que abrange as cidades de Budapeste e Munique, e iria defrontar este ano a França e a Alemanha, os dois últimos campeões mundiais, assim como um dos apurados dos ‘play-offs', que estavam agendados para o final deste mês.