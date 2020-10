O plantel dos ‘azuis’ recebeu os resultados dos testes no domingo, antes de entrar em estágio para a partida de hoje, com o futebolista em causa a acabar por não integrar a comitiva, tendo sido colocado de imediato em isolamento.

O Belenenses SAD solicitou uma nova testagem das amostras, com os novos resultados a confirmarem a infeção do jogador, que fica de fora das opções do treinador Petit para o jogo que encerra a quinta ronda do campeonato, frente à formação orientada por Jorge Jesus.

De acordo com o protocolo elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), os restantes jogadores, que apresentaram testes negativos, estão disponíveis para jogar.

O Belenenses SAD, no 14.º lugar da tabela, com cinco pontos, desloca-se ao Estádio da Luz para defrontar o líder Benfica, com 12, a partir das 20:15, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.