A ‘velha senhora’ explicou que, devido à paralisação das competições desportivas, provocada pela atual situação de emergência de saúde global, alcançou um “entendimento com os jogadores e os treinadores da primeira equipa, relativo às suas compensações pela porção residual do resto da época competitiva”, lê-se no ‘site’ oficial da Juventus.

Segundo o clube de Turim, no norte de Itália, o acordo permite “a redução das compensações num montante igual aos pagamentos mensais de março, abril, maio e junho de 2020″, com efeitos económicos e financeiros positivos na ordem dos 90 milhões de euros para as contas do presente exercício.

“Nas próximas semanas, os acordos individuais com os jogadores e o treinador vão ser finalizados”, salientou a Juventus.

Caso haja uma recalendarização dos jogos no futuro, o emblema no qual atua o astro português Ronaldo “vai negociar em boa-fé com os jogadores e o treinador possíveis aumentos das compensações [salariais], de acordo com a concretização das competições oficiais”, informou.