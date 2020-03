Em comunicado, a LPFP explica que o acesso aos estádios está limitado “a jogadores, equipas técnicas e equipas de arbitragem, direções e órgãos sociais das equipas” e limita a 100 o número de pessoas com “funções técnicas relacionadas com a organização do jogo”.

Neste grupo, incluem-se, de acordo com a LPFP, “apanha bolas, pessoal de manutenção do campo, ativações de campo, pessoal de limpeza e piquetes”.

Podem também marcar presença nos estádios delegados da LPFP e das equipas, bem como outros diretores de segurança e diretores de imprensa com funções em jogo, médico do controlo antidoping, emergência médica, bombeiros e autoridades de segurança pública e privada”.

“Os representantes dos órgãos de comunicação social e os elementos necessários para garantir a transmissão radiofónica e televisiva em direto dos jogos” estão igualmente autorizados a entrar nos estádios.