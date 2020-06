“Se pudermos jogar em condições ótimas de segurança, se toda a gente puder participar, se estiveram reunidas essas condições, sim, estarei lá, contudo, neste momento, há que tomar precauções e ser responsável com as decisões adequadas para proteger a segurança e a saúde de todos no ténis”, sustentou.

Questionado sobre o futuro do torneio, que deveria estar a decorrer, mas foi adiado para setembro devido à pandemia da covid-19, o recordista (tem 12 vitórias) e detentor do título em Roland Garros alegou não pensar do ponto de vista tenístico, mas sim do “médico”.

“Projeto-me num mundo em que possamos proteger a saúde de todos aqueles que trabalham no torneio”, referiu, embora tenha admitido que não gostaria que o ‘major’ francês, tradicionalmente o segundo da temporada, fosse jogado à porta fechada, uma hipótese equacionada pelos organizadores e pelo governo francês.

“Aquilo que sentes ao jogar diante do público é algo difícil de reproduzir sem ele”, justificou.

O único ‘Grand Slam’ em terra batida estava agendado para o período de 25 de maio a 07 de junho, mas foi adiado devido à pandemia da covid-19, devendo disputar-se entre 20 de setembro e 04 de outubro.