“Depois de um teste inicial negativo, senti-me mal e realizei um segundo teste, que deu positivo. Respeitando todas as condições da quarentena, neste momento estou isolado em tratamento. Venceremos este vírus”, escreveu Kiril Domuschiev, de 50 anos, na conta oficial no Facebook.

O fisioterapeuta português Marco Alves integra a equipa técnica da formação búlgara desde 2015 e já esteve de quarentena no final de fevereiro, depois da deslocação do Ludogorets a Itália, para defrontar o Inter de Milão, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Desde 14 de março que toda atividade do clube da cidade de Razgrad está suspensa. Só depois dos resultados dos dois testes é que a comitiva saiu do isolamento, situação que obrigou a Liga a adiar o jogo do campeonato.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 194 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.