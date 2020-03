“Disponibilizaram uma bicicleta para cada jogador trabalhar um pouco em casa e mostram muita preocupação todos os dias, perguntando se nós e a nossa família estamos bem e se temos algum tipo de sintomas. O presidente também já me ligou para perceber se necessitávamos de algo e temos recebido um carinho enorme”, referiu o central, em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube de Barcelos.

Rúben Fernandes, de 33 anos, lamenta a “fase complicada” causada pela propagação do novo coronavírus, que suspendeu por tempo indeterminado a maioria das competições desportivas à escala mundial e confinou a sociedade a isolamento profilático, mas confia num regresso à normalidade “o mais cedo possível”.

“Deixo uma mensagem a todos os portugueses e adeptos do Gil Vicente, para que tenham cuidado, tomem as precauções necessárias e fiquem em casa. Eu e os meus colegas, por exemplo, temos treinado em casa para não perdermos a forma. O dia a dia não tem sido fácil, mas todos juntos vamos conseguir ultrapassar isto”, afiançou.

No plano desportivo, o capitão dos ‘galos’ mostrou-se surpreendido pelo desempenho do Gil Vicente, que entra para as 10 jornadas finais na nona posição, com 30 pontos, 14 acima da ‘linha de água’, numa temporada marcada pela reintegração administrativa do clube na I Liga, a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do ‘caso Mateus’.