Ambos os organismos chegaram a um acordo para prestar uma “homenagem sincera durante a presente temporada” a todos aqueles que “morreram devido à pandemia, bem como aos seus familiares”, refere e RFEF em comunicado.

A Liga espanhola de futebol regressa na próxima quinta-feira, depois de ter sido suspensa em março devido à pandemia da covid-19.

A 11 jornadas do final, o FC Barcelona lidera o campeonato, com 58 pontos, mais dois do que o Real Madrid, enquanto o Sevilha é terceiro classificado, com 47.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.