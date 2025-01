As autoridades afastaram a possibilidade de haver sobreviventes do acidente aéreo, o mais mortífero nos Estados Unidos desde 2001. Estas são as vítimas já identificadas.

A identidade das vítimas vai surgindo, enquanto os corpos são retirados do local do acidente. A CNN e o The Guardian divulgaram os nomes das pessoas que morreram na colisão entre um avião e um helicóptero em Washington. Jonathan Campos — comandante do voo da American Airlines, estava na companhia desde 2022 Sam Lilley, 28 anos — primeiro-oficial do voo da American Airlines Danasia Elder — segunda comissária de bordo do voo da American Airlines Ian Epstein, 53 anos — comissário de bordo do voo da American Airlines Asra Hussain Raza, 26 anos — consultora, filha de imigrantes indianos Quatro membros do sindicato dos instaladores de vapor Evgenia Shishkova e Vadim Naumov — russos campeões mundiais de patinação artística em duplas de 1994 Jinna Han, de 13 anos, e Spencer Lane, de 16 anos — patinadores do The Skating Club of Boston Jin Han e Christine Lane — pais dos jovens patinadores do The Skating Club of Boston Everly e Alydia Livingston, 14 e 11 anos — conhecidas como "irmãs patinadoras no gelo" Peter e Donna Livingston — pais da dupla de patinadoras Inna Volyanskaya — ex-patinadora que competiu pela União Soviética Alexandr Kirsanov — treinador de patinagem no gelo Angela Yang e Sean Kay — patinadores alunos de Kirsanov Wendy Shaffer — mãe de duas crianças de 1 e 3 anos Ryan O'Hara, um dos militares no helicóptero Grace Maxwell, de 20 anos — jovem que regressava para a faculdade Kiah Duggins — advogada de direitos civis