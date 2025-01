Os ‘merengues’ agradeceram, assim, o deslize na receção ao Villarreal (1-1) do rival Atlético de Madrid, que tinha perdido na ronda anterior em Leganés (1-0).

O internacional gaulês, que atravessa o melhor momento no Real desde que deixou o Paris Saint-Germain no final da época passada, inaugurou o marcador, aos 30 minutos, ao ser servido pelo inglês Bellingham, ‘bisando’ já no segundo tempo, aos 57, desta vez após um passe do brasileiro Rodrygo.

No período de descontos, aos 90+1, ‘selou’ o triunfo de grande penalidade, registando o primeiro ‘hat-trick’ pelo Real Madrid.

Com este resultado, o Real lidera a La Liga com 49 pontos, mais quatro do que o Atlético de Madrid, vice-líder, com FC Barcelona e Athletic Bilbau, no terceiro e quarto lugares, ambos com 39 e com os jogos da 21.ª ronda por realizar.

O duelo entre Sevilha e Espanyol terminou empatado a um golo, com o albanês Kumbulla a marcar para o conjunto catalão e o francês Loic Bade a fazer o tento dos andaluzes.