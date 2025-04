A UEFA anunciou nesta sexta-feira a penalização de Kylian Mbappé, Dani Ceballos e Antonio Rüdiger, do Real Madrid, por "comportamento indecente" no jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano, em março.

Segundo a imprensa espanhola, os três jogadores provocaram e provocaram os adpetos do Atlético de Madrid ao comemorar a classificação da equipa nos penáltis. A UEFA ordenou que Mbappé pagasse 30 mil euros, Rüdiger 40 mil euros e Ceballos 20 mil euros de indemnização. Mbappé e Rüdiger ainda podem ser suspensos por um jogo nas próximas competições europeias, mas só em caso de reincidência dentro do prazo de um ano, e por isso a sua presença está garantida na disputa com o Arsenal para a Champions na próxima terça-feira. A UEFA não multou o brasileiro Vinícius Júnior, depois da abertura de uma investigação na semana passada contra os quatro jogadores do Real Madrid. A entidade não detalha os atos sancionados, mas menciona a violação do artigo 11º do código disciplinar, que exige uma "conduta decente" dos jogadores.