É oficial. O Real Madrid confirmou esta terça-feira a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus.

"O Real Madrid, comunica que, atendendo à vontade expressa pelo jogador Cristiano Ronaldo concordou com a uma transferência para a Juventus FC. Hoje o Real Madrid quer expressar o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou a história do nosso clube e do futebol mundial", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube merengue.

A nota acrescenta que Ronaldo foi "um exemplo de entrega, trabalho, responsabilidade, talento e superação. Converteu-se além disso no maior goleador da história do Real Madrid com 450 golos em 438 jogos. Num total de 16 títulos, entre os quais 4 Ligas dos Campeões, 3 das quais consecutivas e 4 nas últimas 5 temporadas. A título individual com a camisola do Real Madrid conquistou 4 Bolas de Ouro, 2 prémios The Best, 3 Botas de Ouro entre outros galardões".

"Para o Real Madrid Cristiano Ronaldo será sempre um dos seus grandes símbolos e uma referência para as próximas gerações. O Real Madrid será sempre a sua casa", lê-se ainda.

Preparati, Italia. Cristiano sta arrivando

Há 15 anos, um miúdo que tinha atingido a maioridade há pouco tempo espantava Alex Ferguson e o “seu” Manchester United na inauguração do novo Estádio José Alvalade. Estávamos em 2003 e depois de uma temporada de estreia auspiciosa (31 jogos e 5 golos) pelo Sporting CP, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro preparava-se para uma época de afirmação de leão ao peito. Até que chegou esse dia, 6 de agosto de 2003, e a fábula que ainda hoje circula no universo futebolístico, aconteceu. Uma fábula que consiste no pedido que os jogadores dos Red Devils terão feito a Ferguson para levar Ronaldo para Manchester assim que possível.

Seis dias depois, Cristiano Ronaldo, o miúdo madeirense de madeixas louras que “partiu” a defesa do Manchester United durante 90 minutos, assinava pelo gigante inglês e o resto é “história”. A história de um dos melhores jogadores de futebol de sempre. Correção: a história de um dos melhores desportistas de sempre.

Senão vejamos (a lista é longa, preparem-se):

A juntar a isto temos, claro, cinco Bolas de Ouro da FIFA (melhor jogador do mundo), quatro Botas de Ouro da UEFA (melhor marcador da Europa) e um título de Campeão Europeu pela Seleção Nacional, no Euro 2016. Mas também outros feitos: sete vezes melhor marcador da Liga dos Campeões, três vezes melhor marcador do campeonato espanhol, uma vez melhor marcador do campeonato inglês e onze (!) vezes eleitos para o melhor 11 do Ano da FIFA. Sim, é obra.