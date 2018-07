O capitão da seleção nacional publicou no site oficial do emblema merengue uma carta de despedida ao Real Madrid.

"Estes anos no Real Madrid e na cidade de Madrid terão sido possivelmente os mais felizes da minha vida. Apenas tenho sentimentos de enorme agradecimento para com este clube, para com estes adeptos e para com esta cidade. Só posso dar graças a todos pelo carinho e afeto que recebi", pode ler-se na carta.

"Pensei muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo, vou-me embora, mas esta camisola, este escudo e o Santiago Bernabéu continuarão sempre comigo, onde quer que esteja"

Acrescenta Cristiano Ronaldo que "no entanto, creio que chegou o momento de abrir uma nova etapa na minha vida e por isso pedi ao clube que aceitasse a minha transferência. Sinto muito e peço a todos, e em especial aos nossos adeptos, que por favor me compreendam. Foram nove anos absolutamente maravilhosos. Foram nove anos únicos. Foi para mim um tempo emocionante repleto de consideração, mas também difícil, porque o Real Madrid é de uma grande exigência, mas não posso esquecer jamais que desfrutei do futebol aqui de uma maneira única".

"Tive companheiros de equipa fabulosos, no campo e no balneário. Senti o calor de uma multidão incrível e juntos conquistámos três Ligas dos Campeões seguidas e quatro Ligas dos Campeões em cinco anos. E juntamente com eles, a nível individual, tive a satisfação de ganhar quatro Bolas de Ouro e três Botas de Ouro. Tudo durante a minha passagem por este grande e extraordinário clube. O Real Madrid conquistou o meu coração e o da minha família e por isso eu quero, mais do que nunca, dizer obrigado: obrigado ao clube, ao presidente, à direção, aos meus companheiros, a todos os técnicos, médicos, fisioterapeutas e trabalhadores incríveis que fazem com que tudo funcione e que consideram todos os detalhes incansavelmente. Muito obrigado uma vez mais a todos os nossos adeptos e obrigado também ao futebol espanhol. Durante estes nove anos apaixonantes enfrentei grandes jogadores. O meu respeito e o meu reconhecimento para com todos eles. Pensei muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo, vou-me embora, mas esta camisola, este escudo e o Santiago Bernabéu continuarão sempre comigo, onde quer que esteja. Obrigado a todos e claro, como disse na primeira vez no nosso estádio há nove anos, ¡Hala Madrid!", terminou, em forma de agradecimento, CR7.

O Real Madrid confirmou esta terça-feira a saída do internacional português para a Juventus, depois de vários dias de especulação em torno do futuro de Cristiano Ronaldo.