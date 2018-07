A transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, por uma valor estimado em 105 milhões de euros (ME), é a quinta mais cara de um futebolista e a mais valiosa de um jogador com mais de 30 anos.

Depois de ter custado 94 ME aos cofres do Real Madrid em 2003, quando foi contratado ao Manchester United, Ronaldo repete o seu nome na lista das 10 transferências mais caras da história, igualando no quinto lugar o francês Pogba, que saiu da Juventis para o Manchester United também por 105 ME.

O capitão da seleção portuguesa, de 33 anos, passa a ser o trintão mais caro da história do futebol e o único que aparece no ‘top 10’ das transferências mais valiosas.

O que mais se aproxima de Cristiano Ronaldo neste lote é o argentino Gonzalo Higuaín, futuro colega de equipa do português que trocou o Nápoles pela Juventus por 90 ME, no verão de 2016, tinha então 28 anos.

Na frente continua o brasileiro Neymar, que foi do FC Barcelona para o Paris Saint-Germain, por 222 ME, seguido do francês Kylian Mbappé, que custou 145 ME aos parisieses, vindo do Mónaco. O terceiro é o brasileiro Coutinho, que foi do Liverpool para FC Barcelona por 120 ME.

Lista das 10 transferências mais caras da história (valor em milhões de euros):

Nome | Clube origem | Clube destino | Valor

1. Neymar, Barcelona, Paris Saint-Germain, 222

2. Kylian Mbappé, Mónaco, Paris Saint-Germain, 145 (+35 em variáveis)

3. Phillippe Coutinho, Liverpool, FC Barcelona, 120 (+40)

4. Ousmane Dembelé, Borussia Dortmund, FC Barcelona, 105 (+45)

5. Paul Pogba, Juventus, Manchester United, 105

6. Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Juventus, 105

7. Gareth Bale, Tottenham, Real Madrid, 100,8

8. Cristiano Ronaldo, Manchester United, Real Madrid 94

9. Gonzalo Higuain, Nápoles, Juventus, 90

10. Neymar, Santos FC, Barcelona, 86,2