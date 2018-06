Cristiano Ronaldo chegou a um acordo com o fisco espanhol para pôr um ponto final ao processo judicial em que se encontra envolvido, diz o El Mundo.

O jogador do Real Madrid aceitou as condições impostas: reconhece quatro delitos fiscais, cumpre uma pena de dois anos de prisão com pena suspensa — seis meses por cada um dos delitos — e o pagamento de uma quantia de 18,8 milhões de euros.

Ronaldo já se tinha disponibilizado para assumir a responsabilidade pelos crimes de que é acusado, oferecendo uma declaração de culpa à Agência Tributária espanhola para que haja um acordo que encerre o processo.

Resta agora que este acordo seja assinado pelo diretor da Agência Tributária espanhola, nome que ainda não revelado pelo recém-empossado governo de Pedro Sánchez. Com isto, o jogador conseguiu que o fisco espanhol baixe o valor da fraude inicialmente atribuído — 14.7 milhões de euros — para 5,7 milhões. A diferença para os 18,8 milhões que vão ser pagos diz respeito a multas e juros de penalização.

O internacional português do Real Madrid é acusado de ter, de forma “consciente”, criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.

Na base da acusação estão os direitos de imagem do jogador português, ao serviço do Real Madrid desde 2009, e que, desde 1 de janeiro de 2010, é considerado residente fiscal em Espanha.