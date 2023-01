O madeirense chegou na segunda-feira a Riade e está agora a ser apresentado no Mrsool Park, com 25.000 lugares sentados, sob o tema ‘Hala Ronaldo’, com a receita somada na venda de bilhetes a reverter para uma instituição de caridade.

Comandado pelo francês Rudi Garcia, o clube de Majed Alammari (ex-Anadia), do costa-marfinense Ghislain Konan (ex-Vitória de Guimarães), do brasileiro Anderson Talisca (ex-Benfica) e do camaronês Vincent Aboubakar (ex-FC Porto) está na frente da Liga saudita ao fim de 11 jornadas, com 26 pontos, um acima do Al Shabab, que tem menos um jogo.