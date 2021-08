Ronaldo deixou o centro desportivo da ‘vecchia signora’ antes do início da sessão, inserida na preparação para o jogo frente ao Empoli, no sábado, para a segunda jornada da Série A, de acordo com a comunicação social presente no local.

O jogador português, que poderá estar de saída da Juventus antes do fecho da janela de transferências na noite de terça-feira, permaneceu pouco mais de uma hora no centro de treinos.

Cristiano Ronaldo começou no banco no domingo na visita à Udinese, na primeira jornada da Liga italiana.

Já na quarta-feira, Ronaldo abandonou o treino acompanhado por um elemento da equipa técnica, com queixas num dos braços, após choque com o brasileiro Alex Sandro.

Ronaldo, de 36 anos, chegou a Turim na época de 2018/19, proveniente do Real Madrid, e tem contrato com a Juventus por mais uma temporada.