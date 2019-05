“Não o excluo”, respondeu Cristiano Ronaldo, quando questionado sobre a hipótese de treinar depois de pendurar as botas, em declarações ao jornal espanhol El Pais.

Vencedor de cinco bolas de ouro, Ronaldo aproveitou também para falar da sua visão do futebol e da sua ideia sobre a pressão por que passam os jogadores de renome.

“Eu vejo o futebol como uma missão. Estar em campo, ganhar, melhorar, sinto uma pressão extra. As pessoas julgam sempre: ‘Ele já está acabado. Ele tem 33, 34 ou 35 anos e deve deixar’ [o futebol]. Mas com o risco de surpreender as pessoas, a fera ainda está viva”, rematou.

O campeão europeu falou ainda da clínica que abriu em Madrid, mostrando-se grato aos espanhóis pela maneira como o trataram.

“Os espanhóis trataram-me bem. Eu queria agradecer-lhes, dando-lhes trabalho. Eu sei que as pessoas me amam. Eles sabem que dei muito ao clube [Real Madrid] e isso também me trouxe muito. Na rua, as pessoas dizem-me para voltar para casa”, concluiu Cristiano Ronaldo, que, ao serviço do Real, conquistou duas ligas espanholas e quatro troféus da Liga dos Campeões.

O capitão da seleção portuguesa representa atualmente a Juventus, que empatou hoje 1-1 na receção ao Torino, tendo marcado o golo da ‘Juve’.