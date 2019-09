Cristiano Ronaldo e Lionel Messi foram dividindo títulos individuais na última década, primeiro na Bola de Ouro, e depois no The Best, nome dado ao galardão desde o ‘divórcio’ entre a instituição que rege o futebol a nível mundial e a publicação desportiva France Football. Só não partilharam o pódio em 2010, quando o trio de finalistas foi composto unicamente por jogadores do FC Barcelona - Messi, Xavi e Iniesta - e em 2018, ano em que o top-3 se compôs com Ronaldo, Salah e Modric.

No total, e só olhando para os prémios atribuídos pela FIFA, ou seja, de 2010 até hoje, Lionel Messi soma cinco prémios de melhor jogador do mundo, quatro Bolas de Ouro e um The Best, e Cristiano Ronaldo quatro distinções de melhor do planeta, duas Bolas de Ouro e dois The Best. Para quem pode estranhar a matemática - sim, no total está 6-5 a favor do argentino -, relembramos que falta aqui colocar os galardões atribuídos a título individual pela France Football. Portanto, aos cinco prémios do 10 do Barcelona, há que acrescentar um Ballon d’Or, conquistado em 2009, assim como a CR7, que recebeu o prémio em 2008.

A rivalidade já dura há mais de uma década e, por estes dias, vai bem e recomenda-se. Ainda no final de agosto, na cerimónia de entrega dos prémios da UEFA, os dois jogadores sentaram-se lado a lado e trocaram elogios.

"Partilhámos este palco durante 15 anos. Não sei se isso voltará a acontecer. Não é fácil. Temos uma boa relação. Não tivemos um jantar juntos, mas espero tê-lo no futuro”, disse o português em tom descontraído. Na hora de retorquir o elogio, Messi disse que a rivalidade entre os dois é “algo lindo”, sobretudo por terem estado em clubes rivais.