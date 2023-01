Antes de subir ao relvado do Mrsool Park, pela primeira vez, para conhecer os adeptos do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo participou numa conferência de imprensa ao lado do presidente do clube e do novo treinador, Rudi Garcia, onde assumiu o orgulho em ter tomado a decisão de se mudar para a Arábia Saudita nesta fase da carreira.

"Para já, sinto-me muito bem. Estou muito orgulhoso de ter tomado esta grande decisão na minha vida. O meu trabalho na Europa está feito, ganhei tudo, joguei nos melhores clubes. É um novo desafio, agradeço esta oportunidade. Para ajudar o futebol saudita, para ajudar gerações futuras, o futebol feminino", disse o capitão da seleção portuguesa.

Ronaldo revelou ainda que, ao contrário do que foi noticiado, esta não foi uma solução de último recurso, perante uma hipotética falta de oportunidades, revelando que teve várias ofertas, incluindo em Portugal. "Ninguém sabe, mas posso dizer que tive várias oportunidades na Europa, muitas propostas de clubes do Brasil, Austrália, Estados Unidos e Portugal, mas dei a minha palavra a este clube para ajudar não só a desenvolver o futebol, mas tudo o resto que este país maravilhoso tem. Sei o que quero e o que não quero", sublinhou.

O antigo jogador do Sporting CP, Manchester United, onde teve duas passagens, Real Madrid e Juventus, assumiu ainda a vontade de "quebrar recordes" na Arábia Saudita - este é um país único e eu sou um jogador único, por isso para mim é normal", disse - e, ao lado de Rudi Garcia, disse que estava pronto para jogar já quinta-feira frente ao Al-Tai, sétimo classificado da liga saudita.

"Não é o fim da minha carreira vir para a Arábia Saudita. Não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Sei que o campeonato é muito competitivo, as pessoas não sabem, mas eu sei, porque vi muitos jogos. O que quero é jogar, se puder jogar depois de amanhã [quinta-feira] já posso, se o treinador quiser", referiu.

"Vim para aqui para vencer, jogar, para ajudar ao sucesso do clube, do país", salientou.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e entre as duas passagens pelos ingleses representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se “traído” e desrespeitado nos ‘red devils’, ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em ‘apenas’ 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.