O futebolista português Cristiano Ronaldo ficou hoje fora dos convocados do Real Madrid, que se desloca no sábado ao reduto do Las Palmas, em encontro da 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Autor de nove dos últimos 13 golos dos 'merengues', em quatro encontros, Ronaldo foi poupado pelo treinador francês Zinédine Zidane, em vésperas da deslocação de terça-feira ao reduto da Juventus, da primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. Ronaldo, que foi titular nos dois recentes particulares da seleção lusa, com Egito (2-1) e Holanda (0-3), não é o único jogador que Zidane vai poupar, pois também Marcelo e Kroos não foram chamados por opção técnica. Além destes três jogadores, o treinador gaulês também não contará em Las Palmas com os lesionados Sergio Ramos e Isco e o castigado Carvajal. Campeão em título, o Real Madrid não tem, praticamente, hipóteses de revalidar o cetro, pois, após 29 jornadas, segue em terceiro, a quatro pontos do Atlético de Madrid, segundo, e 15 do líder invicto FC Barcelona.