Cristiano Ronaldo garante estar de regresso aos treinos "com o mesmo compromisso e dedicação" "poucas horas depois do treinador do Manchester United, Ten Hag, ter dito que estava de regresso às convocatórias da equipa da liga inglesa de futebol.

"De volta, com o mesmo compromisso e dedicação de sempre", escreveu o avançado português, na legenda a uma fotografia, publicada na rede social Instagram, do treino de véspera do jogo dos 'red devils' contra o Sheriff Tiraspol, a contar para a Liga Europa. Na semana passada, Cristiano Ronaldo recusou-se a entrar em campo, nos minutos finais do jogo contra o Tottenham, incidente que levou depois ao seu afastamento da equipa, para a jornada seguinte, contra o Chelsea, e a aplicação de um castigo. Reintegrado no início da semana, o português vai voltar às convocatórias, sendo muito provável que jogue contra o Sheriff. Erik Ten Hag, na conferência de imprensa, assumiu o regresso: "Já respondemos a todas as questões que nos foram colocadas. Esteve fora por um jogo e agora voltou".