A Croácia venceu hoje a Nigéria, por 2-0, em jogo da primeira jornada do Mundial2018 de futebol, isolando-se no topo do Grupo D da prova.

Em Kaliningrado, o nigeriano Etebo, vendido pelo Feirense ao Stoke City, marcou na própria baliza aos 32 minutos, com Luka Modric a fazer o segundo golo, aos 71, na marcação de uma grande penalidade. A Croácia passou a somar três pontos, mais dois do que a Argentina e a Islândia, que empataram hoje a um golo, numa partida em que Lionel Messi falhou uma grande penalidade.