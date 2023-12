“É um sinal encorajador e uma prova de que a campanha de recrutamento está a ter sucesso. É evidente que existe um interesse crescente em fazer parte deste mundo e contribuir para o futebol português”, afirmou o presidente do CA da FPF, José Fontelas Gomes.

No dia 23 de novembro, o CA lançou uma campanha de angariação de árbitros de futebol, futsal e futebol de praia, calculando que haja um défice de cerca de mil árbitros nas modalidades tuteladas pela FPF.

“O impacto desta iniciativa foi assinalável com a inscrição de 694 candidatos para a realização do curso de arbitragem. O primeiro curso arranca hoje com uma sessão de apresentação e partilha do plano curricular”, segundo o CA.

Depois desta formação teórica, que vai ser ministrada ‘online’ durante dois meses, segue-se a componente prática, a cargo das associações distritais e regionais, sendo que o CA da FPF espera que estes novos árbitros ainda possam arbitrar na presente época de 2023/24.