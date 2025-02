O defesa lateral sueco, que chegou emprestado pela Roma, o médio luso contratado ao Vitória de Guimarães e o avançado cedido pelos italianos do Como constam na lista de 27 jogadores revelada hoje pela UEFA.

Niklas Beste e Kaboré, que rumaram aos alemães do Friburgo e Werder Bremen, respetivamente, saíram dos eleitos, enquanto o extremo Bruma, contratado ao Sporting de Braga no último dia da janela de transferência de inverno, que cumpre castigo, fica de fora da lista de disponíveis para o treinador Bruno Lage.

Pela lista B foram inscritos o guarda-redes André Gomes, o central António Silva e o avançado João Rego.

A formação ‘encarnada’ joga a primeira mão do play-off com o Mónaco fora de portas, na quarta-feira, e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana depois, em 18.

Caso consiga o apuramento para os ‘oitavos’, o Benfica vai medir forças, com primeira mão na Luz, e segunda fora, com os ingleses do Liverpool ou os espanhóis do FC Barcelona.