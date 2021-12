No episódio desta semana do Bola ao Ar, João Dinis e Ricardo Brito Reis olharam para os Blazers e para o futuro que Damian Lillard pode (ou não) ter no conjunto de Portland.

Houve ainda espaço para um pequeno debate sobre uma possível troca de ares entre Ben Simmons e CJ McCollum — e quais os "prós e contras" com que ambas as equipas vão ter de lidar caso o rumor (que já vem do verão) se torne uma realidade.

A conversa obviamente não se ficou por aqui pois os anfitriões também guardaram umas palavrinhas para a maior vitória (e derrota) da história da NBA: o triunfo dos Memphis Grizzlies diante os Oklahoma City Thunder, por 152 - 79. E em que se exigiu a OKC os "mínimos olímpicos" na hora de defender.

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.