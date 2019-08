Poucas coisas no mundo se conseguem fazer tão proféticas como o futebol. Rasteirado por tantos ditados populares, o desporto-rei, rodeado e encurralado, não tem como não cair num. Há quem diga que quem chega pior a um jogo destes, da dimensão de um SL Benfica - FC Porto, costuma vencer. Este sábado foi verdade.

Antes da partida, o momento de cada um dos clubes era distante. O Benfica já tinha conquistado o primeiro troféu da época, a Supertaça Cândido de Oliveira, com uma goleada por 5-0 ao Sporting CP, e mostrou-se avassalador nas duas primeiras jornadas do campeonato com vitórias por 5-0 e 0-2. Já o FC Porto vinha de uma eliminação na pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, de uma derrota na primeira jornada da liga, diante do Gil Vicente, sobrando assim o ânimo do 4-0 com que derrotaram o Vitória de Setúbal no estádio do Dragão na última jornada.

Os encarnados mostravam-se oleados, com um futebol bonito, de ataque, inteligente. Os azuis e brancos, até ao jogo diante dos sadinos, estavam distantes daquilo que já tinham conseguido fazer com Sérgio Conceição, provavelmente fruto das muitas mudanças no plantel, com o treinador ainda à procura de fazer passar a sua ideia.

Os papéis estavam atribuídos e a magia do futebol fez o que tinha a fazer, deu a vitória antecipada ao Benfica, nos palpites dos balcões de café e da tabela da liga, e a profecia desenrolou-se num filme que tinha tudo para ser inesperado, mas que Sérgio Conceição, com uma teia tática bem desenhada, fez parecer o mais natural possível.

O treinador do FC Porto, na antevisão ao Clássico, já tinha dito que, no seu entender, os adversários do Benfica ainda não tinham explorado os pontos menos fortes dos encarnados. Ditava-se assim a profecia de Conceição, arriscada na altura, agora consagrada numa lição de bom futebol.

Benfica e FC Porto repetiram os onzes das últimas jornadas e por isso, Conceição e Bruno Lage estavam destinados a ser jogadores de xadrez durante 90 minutos, num jogo que prometia obrigar a uma leitura contínua e a assumir decisões táticas no momento. E se o plano do primeiro correu na perfeição, com as peças praticamente autónomas a cumprirem o pressuposto, o segundo viu-se obrigado a estar constantemente à procura da fórmula certa, encurralado por um adversário constantemente a ameaçar o xeque-mate. Quando esteve perto de a atingir já perdia por um golo, as costas da sua defesa estavam demasiado nuas e os dragões ainda com força para matar o encontro.

O jogo começou com um FC Porto melhor, mais duro e pressionante, a dar pouco espaço ao Benfica. Durante a primeira parte, os dragões fecharam o corredor central aos encarnados, impedindo as habituais combinações rápidas, obrigando as águias a jogar pelas alas e a optar pelas bolas longas, sendo que a missão de acautelar o jogo aéreo ficava entregue à dupla Pepe - Marcano que se mostrou irrepreensível.

A este plano, os dragões juntaram decisão. Os azuis e brancos não se desgastaram em ataques inofensivos, procuraram antes esperar pelo momento certo para explorar a profundidade pela velocidade de Moussa Marega ou de Zé Luís. A gestão do tempo e do corpo do meio-campo ficava entregue a um jovem estreante em "Clássicos", Romário Baró, que parecia que jogava jogos destes desde que veio ao mundo, numa tripla ainda composta por Uribe e Danilo Pereira. Os três entraram no entendimento perfeito que fez esquecer que, há poucos meses, a força daquela zona do terreno portista vinha de um homem que agora vive a 600 quilómetros de distância, na capital espanhola.