O clube lembra que Moyes conduziu os ‘hammers’ a um sexto lugar no campeonato e respetiva qualificação para a Liga Europa, com recorde de pontos no campeonato.

"É o sítio onde quero estar e isso deixa-me feliz. Fico emocionado com a oportunidade de continuar a construir sobre o que já conquistámos", disse Moyes, citado pelo clube.

O treinador, de 58 anos, chegou ao West Ham em 2017/18, depois de uma temporada no Sunderland, mas saiu em maio de 2018, regressando novamente em dezembro de 2019, para substituir o chileno Manuel Pellegrini.

Moyes é o quarto treinador com mais jogos na história da ‘Premier’, apenas atrás de Arséne Wenger, Alex Fergunson e Harry Redknapp.

Como treinador, começou no Preston North End, clube em que terminou a carreira de jogador, tendo orientado depois, e durante 11 épocas em meia, o Everton, antes de assinar pelo Manchester United em 2013/14, após a retirada de Alex Fergunson.

Nos ‘red devils’ não teve sucesso e treinou pela primeira vez uma equipa estrangeira, no caso os espanhóis da Real Sociedad, em 2014/15 e parte de 2015/16, até ser despedido em novembro de 2015, devido aos maus resultados.