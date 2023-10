O Benfica revelou este domingo que o internacional brasileiro David Neres, que jogou sábado diante do Casa Pia, está a contas com uma lesão que o deverá afastar dos relvados durante um largo período de tempo.

De acordo com as águias, o brasileiro, substituído no embate com o Casa Pia aos 60 minutos, está a contas com uma lesão no menisco interno esquerdo. Na sua informação clínica, contudo, o clube não revela a duração da paragem.